Качественный код вашего уникального сайта для любых устройств.

Навыки: Frontend разработка. HTML5. CSS3. JavaScript (ES6). React. BEM. Адаптивность.

Лаконичность и максимальная простота кода для быстрого вхождения других разработчиков.

Верстка сайта по вашему выбору:

- с макета (Figma, PSD, Adobe Acrobat),

- по вашим эскизам,

- макет готовится при совместном обсуждении.

Условия приемки и оплаты: размещаю код на стороннем ресурсе, куда можно зайти и проинспектировать страницы. После оплаты передаю проект через любой удобный ресурс или заливаю на сервер хостинга.

Сроки: приступаю к верстке срезу же не откладывая проект в очередь. Длительность разработки обговаривается при согласовании макета.

Гарантия: в течение 12 месяцев с момента приемки кода вношу правки в соответствии с конечным технических заданием.

О себе: репутация важна не менее чем заработок.

Контакты: тел., Viber, WhatsApp, Telegram +7-912-88-192-85

е-mail: [email protected]