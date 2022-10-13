Навыки: Frontend разработка. HTML5. CSS3. JavaScript (ES6). React. BEM. Адаптивность.
Лаконичность и максимальная простота кода для быстрого вхождения других разработчиков.
Верстка сайта по вашему выбору:
- с макета (Figma, PSD, Adobe Acrobat),
- по вашим эскизам,
- макет готовится при совместном обсуждении.
Условия приемки и оплаты: размещаю код на стороннем ресурсе, куда можно зайти и проинспектировать страницы. После оплаты передаю проект через любой удобный ресурс или заливаю на сервер хостинга.
Сроки: приступаю к верстке срезу же не откладывая проект в очередь. Длительность разработки обговаривается при согласовании макета.
Гарантия: в течение 12 месяцев с момента приемки кода вношу правки в соответствии с конечным технических заданием.
О себе: репутация важна не менее чем заработок.
Контакты: тел., Viber, WhatsApp, Telegram +7-912-88-192-85
е-mail: [email protected]