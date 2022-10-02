Быстро и качественно - Верстка и натяжка адаптивных сайтов на WP. HTML CSS SCSS JS
👋 Привет!
Меня зовут Женя, мне 20 лет. Живу в городе Днепр, Украина. Я новичок на портале weblancer, много учился и практиковался. Кайфую я от этого дела и ничего с этим не поделаешь.
李 Честность, откровенность и пунктуальность
Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.
А так же бесплатная недельная гарантия на правки и устранение ошибок
酪 Всегда на связиTelegram: @kanal5544
✉ Почта: [email protected]