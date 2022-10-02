Быстро и качественно - Верстка и натяжка адаптивных сайтов на WP. HTML CSS SCSS JS

👋 Привет!

Меня зовут Женя, мне 20 лет. Живу в городе Днепр, Украина. Я новичок на портале weblancer, много учился и практиковался. Кайфую я от этого дела и ничего с этим не поделаешь.

李 Честность, откровенность и пунктуальность

Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.

А так же бесплатная недельная гарантия на правки и устранение ошибок

酪 Всегда на связи

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