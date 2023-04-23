Web Developer
Займаюсь front end розробкою з 2017 року, маю багато прикладів робіт також гіт хаб. Готовий брати замовлення на верстку будь-якої складності, також після опрацювання замовлення безкоштовно виправляю та фіксю баги. Роблю якісно та в срок.
Використовую:
React/Redux
Html/Css/Scss/Scss modules/Bem/Styled components
Gulp/WebPuck
Java Script/Typescript
Bootstrap/Tailwind
Mobile first
Мій телеграм: 0988968798
Пошта: [email protected]
Сайт портфоліо: https://alexeymordiuk.github.io/Portfolio/
Портфолио
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- Responsive food shop15 просмотров
- Responsive Furniture Landing15 просмотров
- Responsive landing14 просмотров
- Responsive sneakers shop16 просмотров