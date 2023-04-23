Web Developer

Займаюсь front end розробкою з 2017 року, маю багато прикладів робіт також гіт хаб. Готовий брати замовлення на верстку будь-якої складності, також після опрацювання замовлення безкоштовно виправляю та фіксю баги. Роблю якісно та в срок.

Використовую:

React/Redux

Html/Css/Scss/Scss modules/Bem/Styled components

Gulp/WebPuck

Java Script/Typescript

Bootstrap/Tailwind

Mobile first

Мій телеграм: 0988968798

Пошта: [email protected]

Сайт портфоліо: https://alexeymordiuk.github.io/Portfolio/

Git: https://github.com/alexeymordiuk