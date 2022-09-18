Ищу позитивный коллектив верстальщиков. Вёрстка джуниор без опыта. Проходил веб курсы по вёрстке. В го-айти лекции более идеальные и вдохновляют ну ажиотажа в домашних условиях хватает на 4 дня и потом занимаюсь рутинной работой по специальности мес-2 и опять все по кругу. Готов работать - учиться на пол ставки стажёра. В раннем возрасте изучал Паскаль и Бейсик читал книги которые были доступны в то время проходил кружки где игры и программы были на магнитофонах и вывод информации был на стационарный телевизор перед 8бит приставками . Прошёл полный курс алгоритмизации в КПИ лет 14 назад:( правда свободного времени оказалось мало что бы согласиться и рискнуть войти в юную ИТ сферу без оглядки. 42ч онлайн Макс но уже не практикую. Киев. 38