Вёрстка junior без опыта ищу коллектив

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок315 просмотров

Ищу позитивный коллектив верстальщиков.  Вёрстка джуниор без опыта. Проходил веб курсы по вёрстке. В го-айти лекции более идеальные и вдохновляют ну ажиотажа в домашних условиях хватает на 4 дня и потом занимаюсь рутинной работой по специальности мес-2 и опять все по кругу. Готов работать - учиться на пол ставки стажёра.  В раннем возрасте изучал Паскаль и Бейсик читал книги которые были доступны в то время проходил кружки где игры и программы были на магнитофонах и вывод информации был на стационарный телевизор перед 8бит приставками . Прошёл полный курс алгоритмизации в КПИ лет 14 назад:( правда свободного времени  оказалось мало что бы согласиться и рискнуть войти в юную ИТ сферу без оглядки.  42ч онлайн Макс но уже не практикую.  Киев. 38

3 года назад
guest_16635972526515
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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