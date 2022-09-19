Работа только для опытных верстальщиков.

Требования:

1) Знание и умение верстать в ручную. Pixel Perfect обязательно.

2) Знание кода и умение его оптимизировать.

3) Верстка должна корректно отображаться на всех устройствах и браузерах последних 3х версий (всех это значит ВСЕХ, включая IE). И это должны проверить Вы перед тем как скинуть мне верстку, чтобы я потом не указывал Вам на очевидные косяки.

4) Верстка должна проходить тест https://pagespeed.web.dev/ на моб и на пк не ниже 92

Скорость загрузки сайта имеет большое значение.

5) Формы должны отправлять сообщения (должно быть скрытое поле roistat)

6) Дизайн 1 страницы отрисован в 5 размерах. Некоторые элементы разные для своего размера (например картинка в хедере)

Никаких предоплат я не делаю. Верстаете - проверяем на косяки и глюки, проверяем скорость загрузки и отображение в устройствах. Оплачиваем. Работаем постранично. Сверстали одну страницу - оплатили.

Уважаемые исполнители, если у вас нет опыта, нет примеров работ (кроме каких то зарубежных шаблонов) которые вы можете показать, то не нужно добавлять заявки.