Необходим верстальщик для натягивания готового дизайна на WordPress. Проект включает простую HTML-верстку для десктопной и мобильной версии сайта, состоящего из нескольких страниц. На сайте будет небольшой магазин курсов с доступом к скрытому разделу на 7 дней после оплаты. Оформляется договор на выполнение работы.
Верстальщик для правок на сайте
Для верстальщика, внести изменения в дизайне сайта, ( в фигме, имеются все необходимые изображения и материалы). Желательно чтобы в команде был кодер на node + vue
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