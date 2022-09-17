Верстальщик для правок на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок584 просмотра

Для верстальщика, внести изменения в дизайне сайта, ( в фигме, имеются все необходимые изображения и материалы). Желательно чтобы в команде был кодер на node + vue

FigmaNode.jsVue.js
3 года назад
guest_16341419125206
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Кудратилла
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Станислав
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка на сайте

    Необходим верстальщик для натягивания готового дизайна на WordPress. Проект включает простую HTML-верстку для десктопной и мобильной версии сайта, состоящего из нескольких страниц. На сайте будет небольшой магазин курсов с доступом к скрытому разделу на 7 дней после оплаты. Оформляется договор на выполнение работы.

    WordPress
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать внешний вид сайта более серьезным/презентабельным

    $100

    Требуется внести изменения в дизайн и верстку главной страницы сайта, чтобы сделать его более серьезным и презентабельным. Исходная тема была куплена на ThemeForest, и необходимо адаптировать ее под более солидный имидж, учитывая отзывы пользователей и внешний вид сайтов конкурентов.

    HTML
    HTML-верстка46 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Преобразуйте 28 веб-страниц, сделанных в Figma, в рабочий HTML

    Необходимо преобразовать 28 веб-страниц, созданных в Figma, в рабочий HTML. Верстка должна быть пиксель в пиксель с дизайном, поддерживать мобильные и десктопные экраны, а также включать функциональность для открытия поп-апов при нажатии кнопки. Все экраны представлены в виде изображений.

    FigmaHTML
    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка дизайна с Figma на WordPress

    $163

    Требуется выполнить вёрстку дизайна из Figma на платформе WordPress. Объем работ небольшой, срочность выполнения — 5 дней. Бюджет составляет 10000 руб, с возможностью увеличения оплаты для исполнителей, готовых приступить немедленно.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка лэндинга на webflow

    $150

    Ищется специалист для вёрстки лэндинга на платформе Webflow. Необходимо использовать готовый макет из Figma и добавить небольшие анимации. Задача включает в себя точное воспроизведение дизайна и создание интерактивных элементов.

    FigmaWebflow
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка по макетам фигмы

    $50

    Необходимо выполнить HTML-верстку по предоставленным макетам из Figma. Важно соблюдать дизайн и обеспечить адаптивность страниц для различных устройств.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно изменить код на БЭМ и добавить микрозаметки

    Требуется переписать существующий HTML-код с учетом методологии БЭМ и добавить микрозаметки для улучшения понимания кода. Проект включает HTML, CSS и немного JavaScript. Код нуждается в доработке для повышения его качества и читаемости.

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать 2 простые страницы для телефонов iOS

    $10

    Требуется сверстать две простые страницы для телефонов iOS согласно предоставленным скриншотам. Страницы должны иметь минимальный вес, корректно отображаться на всех расширениях экранов iOS и обеспечивать постоянное отображение кнопок без необходимости прокрутки. Тексты будут предоставлены. Срок выполнения - до понедельника 18.09.

    iOS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад