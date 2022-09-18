Ищется специалист для вёрстки лэндинга на платформе Webflow. Необходимо использовать готовый макет из Figma и добавить небольшие анимации. Задача включает в себя точное воспроизведение дизайна и создание интерактивных элементов.
Верстка по макетам фигмы
Сссылку предоставлю в личной переписке
Выбранный исполнитель
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