Сделать верстку на проект

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок430 просмотров

Необходимо разработать SPA, используя API.

Необходимо будет реализовать функционал:

Авторизации и разделения по ролям;

Создания, редактирования и удаления данных;

Редактирование карточки (визитки), путём перетаскивания на ней элементов. (можно найти готовый скрипт)

Так же должна быть возможность отправить эту карточку в API и распечатать на принтере; (можно найти готовый скрипт)

Более подробно отвечу в телеграме

3 года назад
Askarov123
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