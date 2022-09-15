Необходимо сделать верстку 1 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт26 заявок974 просмотра

Есть макет в фигме (страница справа).

https://www.figma.com/file/p5n0OuKxlCGmZqNvBiYVHg/FoodinUA

Необходимые навыки: html/css, scss

Основное условие - 100% использование методологии (обратите на это внимание)

https://github.com/nepster-web/UpCss

Должен быть подключен bootstrap5 (но недопустимо использовать гриды / кол)

scss код должен быть разбит и структурирован по секциям согласно методологии (указана выше).

В дальнейшем будет разрабатываться адаптив, поэтому нужно этот момент

учитывать (не использовать жестко позиционирование и тп., фиксированные

величины и тп).

П.С. многие исполнители не читают описание (тз) поэтому, что бы я

понимал, что вы все прочитали и поняли в чем суть, в своей заявке

напишите "черный гагальмак".

CSSFigmaHTMLSCSS
3 года назад
nepster_web
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