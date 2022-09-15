Требуется адаптивная HTML-верстка письма для рассылки на основе макетов из Adobe Illustrator. Используйте шрифт Tahoma с минимальным размером 12 пикселей. Есть возможность использовать только десктопный макет. Срок выполнения - сегодня.
Необходимо сделать верстку 1 страницы
Есть макет в фигме (страница справа).
https://www.figma.com/file/p5n0OuKxlCGmZqNvBiYVHg/FoodinUA
Необходимые навыки: html/css, scss
Основное условие - 100% использование методологии (обратите на это внимание)
https://github.com/nepster-web/UpCss
Должен быть подключен bootstrap5 (но недопустимо использовать гриды / кол)
scss код должен быть разбит и структурирован по секциям согласно методологии (указана выше).
В дальнейшем будет разрабатываться адаптив, поэтому нужно этот момент
учитывать (не использовать жестко позиционирование и тп., фиксированные
величины и тп).
П.С. многие исполнители не читают описание (тз) поэтому, что бы я
понимал, что вы все прочитали и поняли в чем суть, в своей заявке
напишите "черный гагальмак".
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