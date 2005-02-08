ProgUkraine31

Требуется выполнить 5 заданий по 8-битному и x86 ассемблерам с использованием указанного эмулятора. Задания включают определение слов, создание массивов, функции и работу с предложениями. Необходимо тестировать различные входные данные и выводить результаты на дисплей.
Вёрстка сайтов любой сложности с адаптивом и оптимазицией. Надеюсь сработаемся!)
Привет! Я из Украины и учусь в Николаеве в ЧНУ им. Петра Могилы на факультете "Компьютерные науки".
Вёрсткой занимаюсь 1 год. Много практиковался. Но опыта мало(. Надеюсь мы друг другу поможем - я вам выполненный заказ, вы мне опыт). Сделаю работу в срок и достаточно качественно!
Технологии на которых работаю:
- HTML5, CSS3, JavaScript ECMAScript5, SCSS, SASS
Верстаю макеты из:
-Figma, Adobe Photoshop,(PSD), Adobe Illustartor.
Контакты:
- +36 (066) 905-30-58;
- Email: [email protected];
-Telegram: https://t.me/Ramiro322
-Instagram: https://www.instagram.com/rimka_romun/
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- Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт2 года назад