ProgUkraine31

Вёрстка сайтов любой сложности с адаптивом и оптимазицией. Надеюсь сработаемся!)

Привет! Я из Украины и учусь в Николаеве в ЧНУ им. Петра Могилы на факультете "Компьютерные науки".

Вёрсткой занимаюсь 1 год. Много практиковался. Но опыта мало(. Надеюсь мы друг другу поможем - я вам выполненный заказ, вы мне опыт). Сделаю работу в срок и достаточно качественно!

Технологии на которых работаю:

- HTML5, CSS3, JavaScript ECMAScript5, SCSS, SASS

Верстаю макеты из:

-Figma, Adobe Photoshop,(PSD), Adobe Illustartor.

Контакты:

- +36 (066) 905-30-58;

- Email: [email protected];

-Telegram: https://t.me/Ramiro322

-Instagram: https://www.instagram.com/rimka_romun/