Общие моменты по работе:

1) Вёрстку необходимо выполнить на Wordpress согласно макетам (и правкам к ним).

2) Реализовать переключение между языками Основной язык должен быть украинский. При первичном входе на сайт, он и все страницы должны открывать на украинском (переключение на русский и украинский необходимо реализовать кнопкой. Предусмотреть возможность в дальнейшем добавлять языки ещё)

3) Сделать сайт адаптивным. (под адаптивностью мы имеем ввиду то, что сайтом можно пользоваться комфортно как с ПК, так и с мобильного устройства).

Техническое задание:

https://docs.google.com/document/d/19KBuXdP3sybrUlfd1DsEASU8brecp7e1/edit

Макеты в .jpeg

https://drive.google.com/drive/folders/1w73ToIHJmQGpEJ8gwR_fKzyQZrucLFXk?usp=sharing

Бюджет - 20 000 грн.