Вёрстка на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок1117 просмотров

Общие моменты по работе:

1) Вёрстку необходимо выполнить на Wordpress согласно макетам (и правкам к ним).

2) Реализовать переключение между языками Основной язык должен быть украинский. При первичном входе на сайт, он и все страницы должны открывать на украинском (переключение на русский и украинский необходимо реализовать кнопкой. Предусмотреть возможность в дальнейшем добавлять языки ещё)

3) Сделать сайт адаптивным. (под адаптивностью мы имеем ввиду то, что сайтом можно пользоваться комфортно как с ПК, так и с мобильного устройства).

Техническое задание:

https://docs.google.com/document/d/19KBuXdP3sybrUlfd1DsEASU8brecp7e1/edit

Макеты в .jpeg

https://drive.google.com/drive/folders/1w73ToIHJmQGpEJ8gwR_fKzyQZrucLFXk?usp=sharing

Бюджет - 20 000 грн.

WordPress
3 года назад
Bondarenko_Roman
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
3 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
90 отзывов
3 года назад
Немченко
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Ксения
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Новрузов
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Максим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
287 отзывов
3 года назад
ТОП-10
HTML-верстка

  • Похожие заказы

  • Скопировать верстку с сайта

    Необходимо сверстать заново разделы сайта-примера, чтобы получить идентичный вид. Результат должен быть представлен в формате HTML, CSS и JS. Требуется избегать использования sass, gulp и аналогичных инструментов. Ищем исполнителей из РФ и РБ с хорошими отзывами и репутацией.

    CSSHTMLJavaScriptSASSGulp
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг для онлайн-казино и вирт.спорта

    $800

    Необходимо разработать лендинг для онлайн-казино и виртуального спорта с использованием HTML-верстки. Брендбук и айдентика предоставлены. Срок выполнения - неделя. Ожидается, что работа будет выполнена без использования конструктора, либо так, чтобы это не было заметно.

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать лендинг на Тильде через Zero-блоки

    $50

    Требуется создать лендинг на Тильде с использованием Zero-блоков. Структура и тексты готовы. Дизайн должен быть легким и адаптивным, с яркими кнопками и минимальным количеством элементов на экране. Используйте шрифты без засечек и избегайте избитых изображений. Оплата 3 000 руб.

    Tilda
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • HTML верстка 5 писем

    Требуется сверстать 5 писем в блочном редакторе Selzy на тему кредитов. Каждый email должен содержать заголовок, текст (200-300 символов), картинку и кнопку-ссылку. Примеры дизайна будут предоставлены. Укажите сроки и стоимость выполнения задачи.

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обновить верстку сайта на Opencart по макетам из Figma

    Требуется обновить кроссбраузерную адаптивную верстку интернет-магазина на Opencart согласно макетам из Figma. Задача включает главную страницу, каталог, товар, корзину и инфо-страницы. Необходимы твердые знания HTML, CSS, JS, PHP и Opencart. Ожидается возможность быстрого старта и завершения проекта в течение 2-3 недель.

    CSSFigmaHTMLJavaScriptOpencart
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн и верстка сайта на wordpress

    Требуется оформить сайт на WordPress в соответствии с пожеланиями заказчика. Задача включает в себя дизайн и HTML-верстку, уделяя внимание деталям и пользовательскому интерфейсу.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доверстать страницу-лендинг (ПК+МОБ. ВЕРСИЯ)

    $83

    Требуется доверстать лендинг по монтажу водяного теплого пола с поддоменом www.montag.stopradiators.ru. Необходимо адаптировать страницу под ПК и мобильные версии, исправить текущие проблемы, обеспечить быструю загрузку, полную адаптацию под все устройства и браузеры, а также настроить формы обратной связи и квиз-опросник. Все работы должны выполняться в соответствии с макетом и включать установку счетчика метрики.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка адаптивної сторінки для Magento

    $30

    Потрібно зверстати просту адаптивну сторінку для Magento. Основні вимоги: клікабельні кнопки та адаптування під різні розміри екрану. Макет надається за запитом. Завдання термінове, необхідно завершити до 15.09.

    Magento
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта на Webflow

    Ищется специалист для верстки сайта на Webflow. Задача включает создание 3 страниц и множество поп-апов с минимальными анимациями. В откликах указывать опыт работы на Webflow и цену за час. Ссылка на макет в Фигме будет предоставлена.

    FigmaWebflow
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад