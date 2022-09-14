Необходимо сверстать заново разделы сайта-примера, чтобы получить идентичный вид. Результат должен быть представлен в формате HTML, CSS и JS. Требуется избегать использования sass, gulp и аналогичных инструментов. Ищем исполнителей из РФ и РБ с хорошими отзывами и репутацией.
HTML верстка 5 писем
Здравствуйте, нужно составить и сверстать 5 писем в блочном редакторе сервиса Selzy, доступ к аккаунту предоставим исполнителю.
Тематика: кредиты
Язык: русский
ГЕО: Казахстан
Требования к письму
1. Тема письма (5-7 слов, чтобы зацепило юзера)
2. Текст 200-300 символов
Пример:
Вы недавно заполняли заявку на зачисление суммы в размере 200.000 тенге. Напоминаем условия: круглосуточная выдача средств с возможностью пролонгации. Для получения суммы заполните краткую анкету, нажав кнопку ниже.
3. Картинка (найти в интернете и подогнать картинку, сжать и добавить в письмо)
4. Кнопка-ссылка. В дизайне письма
Грубо говоря - 4 блока, адаптивно. Примеры красивых писем - исполнителю. Интересует срок и стоимость работ.
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