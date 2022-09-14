Здравствуйте, нужно составить и сверстать 5 писем в блочном редакторе сервиса Selzy, доступ к аккаунту предоставим исполнителю.

Тематика: кредиты

Язык: русский

ГЕО: Казахстан

Требования к письму

1. Тема письма (5-7 слов, чтобы зацепило юзера)

2. Текст 200-300 символов

Пример:

Вы недавно заполняли заявку на зачисление суммы в размере 200.000 тенге. Напоминаем условия: круглосуточная выдача средств с возможностью пролонгации. Для получения суммы заполните краткую анкету, нажав кнопку ниже.

3. Картинка (найти в интернете и подогнать картинку, сжать и добавить в письмо)

4. Кнопка-ссылка. В дизайне письма

Грубо говоря - 4 блока, адаптивно. Примеры красивых писем - исполнителю. Интересует срок и стоимость работ.