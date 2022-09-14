Сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки403 просмотра

В общем 2 не сложные страницы также есть попап. Надо по бэму + кроссбраузерно+адаптивно.

3 года назад
guest_16629916205849
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rnoaex
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$25
2 дня
Escrow
Я знал, что этот проект легкий, но он оказался еще легче для Рашад, сделал всего за 6 часов. Проверил все на высоком уровне, лишь маленькие детали, которые Рашад моментально исправил. Рекомендую!
Уже второе сотрудничество и опять же все моментально оплатил, на вопросы оперативно ответил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Никита
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад
rnoaex
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Денис
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Михаил
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
34 отзыва
3 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Юрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Якуп
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Валерий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
8 отзывов
3 года назад
Алексей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Олександр
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Павел
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Виктор
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Нурмухамед
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роберт
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Алексей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
9 отзывов
3 года назад
Артем
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
34 отзыва
3 года назад
Михаил
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
33 отзыва(-1)
3 года назад
Игорь
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
3 года назад
Борис
 
20 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Георгий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
16 дней назад
9 отзывов(-1)
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать страницу из фигмы

    $40

    Необходимо сверстать страницу по макету из Figma. Важно, чтобы код соответствовал заданным критериям, работа принимается только при соответствии. Использование системы сборки будет плюсом, так как проект планируется расширять. Ожидается ссылка на публичный репозиторий с выполненной работой.

    FigmaNode.js
    HTML-верстка18 заявок
    Закрытнет даты

  • Сделать правки по верстке на Next js

    Требуются правки по верстке сайта на Next.js в соответствии с новым дизайном. Основное внимание уделяется первой странице, внутренние изменения минимальны. После выполнения данного заказа ожидаются аналогичные задачи по другим проектам. Набросок первой страницы будет предоставлен.

    JavaScript
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивна верстка

    Требуется адаптивная верстка страницы с использованием scss или sass. Необходимо соблюдать БЭМ, кроссбраузерность и принцип mobile first. Верстка должна быть семантической и валидной, без ошибок в консоли. Плавные анимации, отсутствие дерганности и сохранение структуры при замене изображений. Необходимо выполнить только верстку; интеграция на CMS будет выполнена отдельно. Макет будет предоставлен исполнителю.

    SASSSCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переверстать проект на tailwind с применением SCSS & Flexbox

    Необходимо переверстать проект, используя Tailwind, SCSS и Flexbox. Предполагается рефакторинг стилей из существующего CSS, размером 4000-5000 строк. Проект изначально написан на HTML, CSS, Bootstrap и JQuery. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом современных подходов к верстке.

    BootstrapCSSHTMLjQuerySCSS
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Удалить facebook pixel с сайта, найти и удалить файл с malware

    $20

    Необходимо провести аудит сайта bettersleep.pro для устранения двух проблем: найти и удалить файл с вирусом, который блокирует отправку через Gmail, и удалить лишний facebook pixel, не затрагивая код google tag manager. Задача включает сохранение функционала сайта и поиск по имени бывшего владельца 'redventures'.

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка публичной темы для листинга в Shopify Theme Store

    Требуется разработка публичной темы для Shopify Theme Store с нуля. Необходимо создать уникальную тему, основываясь на предоставленном дизайне. В отклике укажите почасовую ставку и оценку сроков выполнения проекта. Срок сдачи — 02.10.2022.

    Node.jsShopify
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка лендинга из макета Figma

    Требуется HTML-верстка лендинга из макета Figma. Страница небольшая, содержит много повторяющихся элементов. Макет будет предоставлен кандидату. Срок выполнения - до 2 дней.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Быстрые правки сайта на Wordpress

    $15

    Требуется внести небольшие правки во внешний вид сайта на платформе Wordpress. Работа займет 2-3 часа. Срок выполнения - до конца рабочего дня. Подробное ТЗ будет предоставлено заинтересованным исполнителям. Оплата фиксированная, без предоплат и авансов. Возможна безопасная сделка.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад