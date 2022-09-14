Нужно оперативно внести небольшие (действительно небольшие, хорошему специалисту делов на два-три часа) правки во внешний виду - подробное ТЗ сброшу заинтересованным исполнителям в личку

Оплата ровно та, что указана в проекте - не уменьшается, не увеличивается

Сроки - сделать нужно сегодня до обеда, край до конца рабочего дня

Предоплат нет, авансов тоже

Возможна безопасная сделка