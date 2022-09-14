Задача заключается в создании статической копии сайта fondlygames.co. Необходимо скопировать страницы и выполнить качественную HTML-верстку. Убедитесь, что все элементы страницы правильно отображаются в статическом варианте.
Быстрые правки сайта на Wordpress
Нужно оперативно внести небольшие (действительно небольшие, хорошему специалисту делов на два-три часа) правки во внешний виду - подробное ТЗ сброшу заинтересованным исполнителям в личку
Оплата ровно та, что указана в проекте - не уменьшается, не увеличивается
Сроки - сделать нужно сегодня до обеда, край до конца рабочего дня
Предоплат нет, авансов тоже
Возможна безопасная сделка
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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