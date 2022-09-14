Быстрые правки сайта на Wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки184 просмотра

Нужно оперативно внести небольшие (действительно небольшие, хорошему специалисту делов на два-три часа) правки во внешний виду - подробное ТЗ сброшу заинтересованным исполнителям в личку 

Оплата ровно та, что указана в проекте - не уменьшается, не увеличивается

Сроки - сделать нужно сегодня до обеда, край до конца рабочего дня

Предоплат нет, авансов тоже

Возможна безопасная сделка 

WordPress
3 года назад
dmy3
40 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Выбранный исполнитель

arman-tepnants
23 года
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 года назад
$15
1 день
Очень приятный, исполнительный и внимательный к деталям специалист - очень рекомендую!
Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
9 дней назад
34 отзыва
3 года назад
Максим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
arman-tepnants
23 года
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 года назад

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