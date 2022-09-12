Нужно скопировать html

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт35 заявок1043 просмотра

Нужно скопировать страницы и сделать статическую копию (ХТМЛ) сайта

fondlygames точка co

HTML
3 года назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Стас
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Павло
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ахмад
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валентин
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даня
 
18 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Карина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Данило
 
18 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Нурсултан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирило
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Карина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Константин
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Валерий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
8 отзывов
3 года назад
Юрий
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Собар-али
 
22 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Олег
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
3 года назад
Иван
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Копія і налаштування односторінкового Квіз-сайту (типу Landing Page)

    Потрібно скопіювати готовий квіз-сайт з можливістю редагування тексту та зображень. Вимоги: зміна кольорів, видалення елементів, вставка пікселя Facebook для відстеження, метатег Facebook, підключення заявок до Telegram. Сайт потрібно залити на хостинг з купленим доменом. Бюджет 700-1000 грн.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн и верстка сайта на WP

    Необходимо разработать дизайн и выполнить верстку сайта на WordPress с использованием существующего плагина. Требуется создать несколько страниц: Главная, страница тура, страница базы, список с базами и турами, а также страницу поиска. Ожидается качественная и адаптивная верстка.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Cверстать одностраничник

    Требуется сверстать одностраничный сайт с использованием HTML. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям. Подходите с примерами ваших работ.

    HTML-верстка105 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта из figma

    Требуется HTML-верстка макетов по техническому заданию. Необходимо качественное выполнение всех деталей, соответствие макету и адаптивность. Ожидаются предложения от опытных верстальщиков.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка psd макета

    Требуется выполнить HTML-верстку по макетам из PSD и Figma. Необходимо обеспечить точное соответствие дизайну и адаптивность для различных устройств. Ожидается качественная и аккуратная реализация всех элементов.

    Figma
    HTML-верстка70 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка по макетам figma

    Необходима адаптивная HTML-верстка по макетам из Figma. Требуется высокая скорость загрузки и валидный код. В проект входят несколько страниц, включая главную, блоги и контакты. Опыт работы с HTML/CSS, Bootstrap и современными инструментами разработки обязателен. Знания jQuery, SASS и Git также приветствуются. Опыт с WordPress будет плюсом.

    BootstrapCSSFigmaGitHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка макета с фигма с использованием fulpage js

    Необходимо выполнить верстку макета из Figma с применением библиотеки fulpage.js. Требуется создать адаптивный HTML-код, который корректно отображается на различных устройствах. Важно учитывать все детали макета и обеспечить полное соответствие дизайну.

    FigmaJavaScript
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать сайт казино

    Требуется сверстать сайт казино по предоставленному дизайну на блокчейне Solana. Необходимо реализовать функционал для тестирования в виртуальной сети, чтобы игроки могли пробовать все без риска потерь. После успешного тестирования нужно будет вывести проект в реальную сеть.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Зверстати калькулятор

    $30

    Необходимо сверстать калькулятор по предоставленному макету. Требуется переписать тексты на украинский язык и изменить цвет фона на темный. Укажите стоимость работы и срок выполнения. Макет доступен по указанной ссылке.

    Node.js
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    3 года назад