Выполню работу в соответствии с современными стандартами Front-end разработки
Доброго времени суток.
Меня зовут Анастасия. Я Front-end разработчик.
В перечень моих услуг входит:
- Разработка веб-сайтов (Html, Css, JavaScript)
- Разработка веб сайтов на Vue.js
- Верстка
- Исправление кода
- HTML
- CSS (в том числе Css Flexbox и Css Grid), Sсss, Bootstrap
- JavaScript, JQuery
- Vue.js, vuex
- Webpack
- Babel
- npm
- Git
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Figma
Перейти на мой сайт: https://anastasia-vas.github.io/web-portfolio/
Найти меня в социальных сетях:
LinkedIn- https://www.linkedin.com/in/anastasia-vasilevskaya-648aa81b6/
GitHub-https://github.com/anastasia-vas
Буду рада новым предложениям о сотрудничестве.
Портфолио
- "Мои планы на год"12 просмотров
- Shopno langing page15 просмотров
- Startup langing page14 просмотров