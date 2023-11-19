vasilevskaya_an

Анастасия vasilevskaya_an

 
23 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Выполню работу в соответствии с современными стандартами Front-end разработки

Доброго времени суток.

Меня зовут Анастасия. Я Front-end разработчик.

В перечень моих услуг входит:

  • Разработка веб-сайтов (Html, Css, JavaScript)
  • Разработка веб сайтов на Vue.js
  • Верстка
  • Исправление кода
В своей работе использую:

  • HTML
  • CSS (в том числе Css Flexbox и Css Grid), Sсss, Bootstrap
  • JavaScript, JQuery
  • Vue.js, vuex
  • Webpack
  • Babel
  • npm
  • Git
Освоенные программы:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Figma
Предлагаю Вам ознакомиться с моим портфолио.

Перейти на мой сайт: https://anastasia-vas.github.io/web-portfolio/

Найти меня в социальных сетях:

LinkedIn- https://www.linkedin.com/in/anastasia-vasilevskaya-648aa81b6/

GitHub-https://github.com/anastasia-vas

Буду рада новым предложениям о сотрудничестве.

JavascriptHTMLCSSBootstrapFigmajQueryIllustratorPhotoshopVue.js
Портфолио