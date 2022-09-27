Привет, я студент! Занимаюсь разработкой сайтов, чиню косяки)

Фигарю различные сайты( от пресловутых визиток, до всяких там интернет магазинчиков) Могу исправить косяки на вашем уже имеющемся сайте.HTML.PHP все дела ребятки, беру скромно, единого прайса нет.За информационный сайт(визитка, портфолио,компания,услуга) максимум обойдется в тысячу рублями.Пишите в личные сообщения! p/s не использую конструкторы, после оплаты вы получите все файлы, помогу даже поставить на хостинг(разумеется бесплатно)