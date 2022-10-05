Верстка по макетам figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки678 просмотров

Есть макет дизайна в фигме (отправлю в личку)

Требуется сделать адаптивную верстку, высокая скорость загрузки, валидность

Следующий набор страниц :

  • Homepage
  • Team communications
  • Vacancies
  • Vacancy detail
  • Security
  • Blog overview
  • Blog detail
  • Contact
  • Plan live demo
  • HR
  • Client contact
  • Teams & conditions / Privacy policy / Cookies
Требуемые навыки:

- Опыт работы веб-разработчиком не менее 2-х лет

- Хороший опыт работы с HTML/CSS, Bootstrap.

- Соблюдение стандартов кодирования и руководств по стилю кода

- jQuery, Vanilla JS, ES6+

- Препроцессоры CSS (SASS, Stylus) и Gulp

- Git flow best practices

Дополнительные навыки (будет плюсом):

- опыт работы с WordPress

BootstrapCSSFigmaGitHTMLJavaScriptjQuerySASSWordPressGulp
3 года назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

dmitriyavizhich
Дмитрий 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$500
12 дней
Escrow
Все отлично! Все сделано в срок, всегда на связи, рекомендую!
Был рад поработать над интересным проектом. Рекомендую к сотрудничеству!

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Виталий
 
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