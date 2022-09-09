Корпоративный сайт на Tilda

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок557 просмотров

Только Тильда!

Нужен компетентный специалист с опытом и с живым портфолио, готовый в процессе разработки вести коммуникацию.

Подробности по проекту в ЛС.

Tilda
3 года назад
Teivaz999
Эдгар 
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Шахзод
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
21 день назад
3 года назад
Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Умар
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Бекзод
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мария
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анна
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Тимур
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
3 года назад
Даниил
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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