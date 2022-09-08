Сделать одностраничник

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт39 заявок570 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать одностраничник

сроки 5 дн ﻿

бюджет 100$

Работаю поэтапно либо БС

Оставляйте связь!

3 года назад
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