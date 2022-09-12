Верстка лэединга на основе psd

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок242 просмотра

Необходимо реализовать верстку полномасштабной страницы на основе шаблона в PSD. + версия для телефона

3 года назад
maxin
Софья 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

3221vbif
21 год
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$40
1 день
Escrow
Поработали с Михаилом. Работа выполнена быстро и качественно. Никаких нареканий. Очень рада сотрудничеству.
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

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