Скопировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок686 просмотров

Нужно сделать копию сайта, из фишек - оплата Stripe, получение письма о заказе и "по возможности, если умеете" уникализировать верстку. Желательно не WP, самопис для скорости.

Сайт несложный, всего несколько страниц, также из особенностей - наличие плеера на странице.

Сделать всё максимально быстро.

WordPress
3 года назад
yansh
Иван 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mrgrdskii
Егор 
27 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$200
7 дней
Escrow
Быстро и качественно.
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Артём
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
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2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Шахзод
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
3 года назад
mrgrdskii
Егор 
27 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Николай
 
27 лет
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