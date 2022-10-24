Нужно сделать копию сайта, из фишек - оплата Stripe, получение письма о заказе и "по возможности, если умеете" уникализировать верстку. Желательно не WP, самопис для скорости.

Сайт несложный, всего несколько страниц, также из особенностей - наличие плеера на странице.

Сделать всё максимально быстро.