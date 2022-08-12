UI/UX & Frontend Розробник
Я проектую та розробляю послуги для клієнтів будь-якого розміру, спеціалізуючись на створенні стильних, сучасних веб-сайтів, веб-сервісів та інтернет-магазинів.
Web Розробник Фрілансер із понад 3-річним досвідом. Проживаю та працюю в Україні у місті Тернопіль. Я кодую та створюю веб-елементи для дивовижних людей у всьому світі. Мені подобається працювати з новими людьми. Нові люди – це новий досвід.
Я допомагаю амбітним компаніям, як ваша, отримувати більше прибутку, підвищуючи веб-трафік, спілкуючись із клієнтами та збільшуючи загальні продажі.
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$10
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
Спасибо Николаю уже за второй великолепно выполненный заказ! Анимация просто восхитительна)
Ответный отзыв
Дякую за роботу, приємно працювати.
$5
10 баллов
год назад
Не пожалел, что обратился к Николаю. Крутой мастер, выполнил второй проект за день, просто космическая скорость работы. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Дуже гарно попрацювали, рекомендую Вадима!
$15
10 баллов
год назад
Супер быстро выполнил задание. Один из самых компетентных исполнителей в своём деле. Все правки вносил моментально. Работой остался доволен.
Ответный отзыв
Вадим все докладно пояснив, що саме зробити. Дуже вічливо спілкувався. З розумінням поставився з допрацюванням та дав час на виправлення проблем. Оплата пройшла моментально. Усім рекомендую цього замовника. Надіюсь на співпрацю в майбутньому!
$100
10 баллов
год назад
Спасибо огромное Николаю за качественно проделанную работу. Мне требовалось сделать из статичных блоков сайта анимацию. Результат превзошел все ожидания. Работа была выполнена быстро, качественно и за приемлемую сумму. Будем сотрудничать теперь постоянно! Всем рекомендую, не пожалеете!=)
Ответный отзыв
Юрій дуже хороший заказник, все докладно пояснив, також оплата була виконана швидко, та до домовленої суми була додана премія. Всім рекомендую Юрія, надіюсь на подальшу співпрацю!