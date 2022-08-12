UI/UX & Frontend Розробник

Я проектую та розробляю послуги для клієнтів будь-якого розміру, спеціалізуючись на створенні стильних, сучасних веб-сайтів, веб-сервісів та інтернет-магазинів.

Web Розробник Фрілансер із понад 3-річним досвідом. Проживаю та працюю в Україні у місті Тернопіль. Я кодую та створюю веб-елементи для дивовижних людей у всьому світі. Мені подобається працювати з новими людьми. Нові люди – це новий досвід.

Я допомагаю амбітним компаніям, як ваша, отримувати більше прибутку, підвищуючи веб-трафік, спілкуючись із клієнтами та збільшуючи загальні продажі.