spens_IT

Николай Дмитроца spens_IT

 
26 летУкраина/Тернополь
3 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
UI/UX & Frontend Розробник

Я проектую та розробляю послуги для клієнтів будь-якого розміру, спеціалізуючись на створенні стильних, сучасних веб-сайтів, веб-сервісів та інтернет-магазинів.

Web Розробник Фрілансер із понад 3-річним досвідом. Проживаю та працюю в Україні у місті Тернопіль. Я кодую та створюю веб-елементи для дивовижних людей у всьому світі. Мені подобається працювати з новими людьми. Нові люди – це новий досвід.

Я допомагаю амбітним компаніям, як ваша, отримувати більше прибутку, підвищуючи веб-трафік, спілкуючись із клієнтами та збільшуючи загальні продажі.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
headhunter1
Юрий 
37 летИспания
год в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Анимация для сайта
Спасибо Николаю уже за второй великолепно выполненный заказ! Анимация просто восхитительна)
Дякую за роботу, приємно працювати.
Ответный отзыв
zhelezzzno
Вадим 
69 летРоссия
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Поправить карточку товара на WP
Не пожалел, что обратился к Николаю. Крутой мастер, выполнил второй проект за день, просто космическая скорость работы. Рекомендую всем.
Дуже гарно попрацювали, рекомендую Вадима!
Ответный отзыв
zhelezzzno
Вадим 
69 летРоссия
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
год назад
Немного поправить вёрстку интернет-магазина на WordPress
Супер быстро выполнил задание. Один из самых компетентных исполнителей в своём деле. Все правки вносил моментально. Работой остался доволен.
Вадим все докладно пояснив, що саме зробити. Дуже вічливо спілкувався. З розумінням поставився з допрацюванням та дав час на виправлення проблем. Оплата пройшла моментально. Усім рекомендую цього замовника. Надіюсь на співпрацю в майбутньому!
Ответный отзыв
headhunter1
Юрий 
37 летИспания
год в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
год назад
Создать анимацию для сайта на WordPress
Спасибо огромное Николаю за качественно проделанную работу. Мне требовалось сделать из статичных блоков сайта анимацию. Результат превзошел все ожидания. Работа была выполнена быстро, качественно и за приемлемую сумму. Будем сотрудничать теперь постоянно! Всем рекомендую, не пожалеете!=)
Юрій дуже хороший заказник, все докладно пояснив, також оплата була виконана швидко, та до домовленої суми була додана премія. Всім рекомендую Юрія, надіюсь на подальшу співпрацю!
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