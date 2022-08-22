Анимация для сайта

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Завершен3 заявки172 просмотра

Требуется создать 3 анимации из статичных блоков на сайте на Вордпресс. Надо анимировать поезда - придать им движения. Подробное тз буду обсуждать со специалистом

WordPress
3 года назад
headhunter1
Юрий 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

spens_IT
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$5
2 дня
Escrow
Спасибо Николаю уже за второй великолепно выполненный заказ! Анимация просто восхитительна)
Дякую за роботу, приємно працювати.

Заявки фрилансеров

Айдар
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
19 дней назад
8 отзывов
3 года назад
spens_IT
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
145 отзывов
3 года назад

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