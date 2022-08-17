Срисовать с фотографии человека и собаку, сделать анимацию их ходьбы по дороге с лицевой стороны. По бокам лес либо здания и зациклить анимацию на несколько минут. Раз в секунд 20 через дорогу пробегает кошка.

Референс рисовки примерно такой - https://www.youtube.com/watch?v=91H2odUGKuk

Предложите пожалуйста ваши варианты работ и ориентировочную оплату труда.