Создать анимацию 1в1 как в примере (4 секунды)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок587 просмотров

Создать анимацию 1в1 как в примере. Только заменить цвет зеленых вставок на синий и поменять элементы, которые появляются на другие. Длительность как в примере

Ссылка на видео (https://drive.google.com/file/d/1CPqkEYVNsxrcr_tosKYEnILgHmXXIwFT/view?usp=sharing)

Срок. 1 день

Пишите цену, без цены предложение не рассматриваю.

3 года назад
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