Создать анимацию 1в1 как в примере. Только заменить цвет зеленых вставок на синий и поменять элементы, которые появляются на другие. Длительность как в примере

Ссылка на видео (https://drive.google.com/file/d/1CPqkEYVNsxrcr_tosKYEnILgHmXXIwFT/view?usp=sharing)

Срок. 1 день

Пишите цену, без цены предложение не рассматриваю.