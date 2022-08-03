Требуется разработка рекламного презентационного ролика длительностью до 30 секунд с анимацией полки. В ролике должны быть показаны детали сборки, вращение полки, налет книг и завершение с логотипом. 3D модель полки предоставлена. Примеры выполненных работ обязательны.
Создать анимацию 1в1 как в примере (4 секунды)
Создать анимацию 1в1 как в примере. Только заменить цвет зеленых вставок на синий и поменять элементы, которые появляются на другие. Длительность как в примере
Ссылка на видео (https://drive.google.com/file/d/1CPqkEYVNsxrcr_tosKYEnILgHmXXIwFT/view?usp=sharing)
Срок. 1 день
Пишите цену, без цены предложение не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Анимация2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать шесть 2D анимаций для сайта на WordPress, преобразовав статичные блоки в анимированные. Подробности по каждому блоку описаны в документации. Ожидаются предложения по ценам и срокам выполнения, а также примеры портфолио.Анимация1 исполнительЗавершен3 года назад
- $3
Необходимо разработать анимационный GIF-баннер для форума с именем Ник Levi. Баннер должен быть ярким, привлекающим внимание и соответствовать тематике форума. Обратите внимание на качество анимации и стиль исполнения.Анимация8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется переработать существующий 3D анимационный ролик, улучшив качество и добавив элементы брендинга. Ожидается профессиональный подход и внимание к деталям.Анимация9 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для создания продающего ролика стартапа в сфере криптовалюты. Длительность видео ~2 минуты, с легким юмором. Необходимо визуализировать текст с помощью образов и анимированных блок-схем. Музыка и закадровый голос будут предоставлены. Требуется творческий подход и опыт в анимации.Анимация14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется анимация 2D персонажа для YouTube, который будет объяснять темы в сфере Coaching. Есть готовая иллюстрация и Storyboard. Интересует стоимость за минуту анимации. Приветствуется наличие портфолио.Анимация14 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется моушн-дизайнер для создания анимированных роликов и разработки дизайна профиля в Instagram для проекта доставки еды из ресторанов. Необходимы креативные идеи и опыт в анимации.Анимация18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется 3D-аниматор для создания анимации осьминога по сценарию. Программа - любая, предпочтительно Blender. На выходе анимация в формате FBX, Alembic, GLTF, USD, blend с сохранением текстур и UV-развертки. Коробка с камерой предоставляется.Анимация6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется аниматор для создания анимационных роликов, аналогичных стилю популярных YouTube-каналов. Модельки для анимации уже имеются. Возможность долгосрочного сотрудничества.Анимация4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать анимацию в среде SVGator, используя готовый макет из AfterEffects. Длительность анимации составляет 30-40 секунд. Важен экспорт в HTML и CSS для дальнейшего использования.Анимация1 заявкаЗакрыт3 года назад