Необходимо анимировать фото в аниме-стиле, приближенном к иллюстрациям стима. Важно заранее узнать стоимость выполнения данной задачи. Ожидается качественная анимация с учетом всех нюансов.
Нарисовать в svgator анимацию
Добрый день.
Необходимо нарисовать уже готовую анимацию в среде svgator. Далее мы экспортируем html цсс.
Макет Анимации полностью готов в AfterEffects. Поскольку в AE нет импорта Хотим нарисовать в специализированный программе который имеет возможность экспорта в html цсс.
Сама анимация около 30-40 секунд
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