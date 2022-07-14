Создать креативы для Unity Ads (Video, Playable, End card)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка293 просмотра

Создать пакет креативов для приложения для Unity Ads (Video, Playable, End card) согласно требованиям Unity.

Unity
3 года назад
bls-games
Сергей 
46 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать анимацию на трек

    Требуется разработать анимацию на музыкальный трек с персонажами, которые имеют смысловую нагрузку. Пример анимации можно посмотреть по указанной ссылке. Необходимо создать интересный визуальный ряд, который дополнит музыкальное произведение.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать короткую 2д-3д анимацию

    Ищется аниматор для создания короткой 2D-3D анимации в рамках комичного анимационного ролика. Необходима проработка анимационного отрывка для видео. Обязанности включают разработку оригинального визуального контента, соответствующего концепции проекта.

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать анимационный ролик для сайта

    Требуется разработка анимационного ролика для сайта с длительностью около 1 минуты 4 секунд. Озвучка текста уже готова. Примеры стиля роликов можно найти по указанным ссылкам. Необходимо создать привлекательную анимацию, соответствующую заданному стилю.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание 2D анимаций

    Ищется специалист по созданию 2D анимаций для YouTube-роликов по игре Poppy Playtime. Длительность каждого ролика составляет 40-60 секунд. Работа на постоянной основе с возможностью получения бонусов. Качество анимации не обязательно должно быть высоким, главное — приятная картинка. Примеры видео доступны для ознакомления.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать анимацию ,детский мультик, длительностью 10-15 минут

    Требуется разработать серию анимаций для детских мультфильмов общей длительностью 10-15 минут. Необходимо создать интересные сюжеты и яркую графику, подходящую для детской аудитории.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Простые анимационные ролики для Youtube длительностью 5-10 минут.

    Требуется специалист для создания простых анимационных роликов длительностью 5-10 минут, ориентированных на детскую аудиторию. Необходимо разработать увлекательный и понятный контент, который привлечет внимание детей.

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимационный ролик по сюжету

    Требуется разработать анимационный ролик по заданному сюжету. Подробное техническое задание и сюжет будут предоставлены выбранному исполнителю. Ожидается высокое качество анимации и внимание к деталям в соответствии с примером.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать несложную 3D анимацию

    Требуется создать несложную 3D анимацию в Blender, повторив анимацию блока и руки из предоставленного примера. Изменить траекторию движения руки согласно указанным требованиям, уводя её в бок экрана. Анимация камеры не требуется. Предоставляется сцена с рукой необходимого размера.

    Blender
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимированный персонаж 2д

    Требуется перерисовать фото в графическом стиле, подобном стикеру или 2D мультику. Затем необходимо создать анимацию с минимальным набором движений, включая моргание и махание руками. Пример будет предоставлен в виде фото.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    3 года назад