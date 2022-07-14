Требуется разработать анимацию на музыкальный трек с персонажами, которые имеют смысловую нагрузку. Пример анимации можно посмотреть по указанной ссылке. Необходимо создать интересный визуальный ряд, который дополнит музыкальное произведение.
Создать креативы для Unity Ads (Video, Playable, End card)
Создать пакет креативов для приложения для Unity Ads (Video, Playable, End card) согласно требованиям Unity.
Заявки фрилансеров
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