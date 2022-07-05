Требуется создание видео-туториала для YouTube с использованием записи экрана, озвучки и субтитров, дополненных анимацией. Видео длиной 5-10 минут, интересует цена за минуту и сроки выполнения. Также необходимо создать видео с анимацией в стилистике канала длиной 40-60 секунд. Ожидаются примеры работ.
Анимированный персонаж 2д
1. Нужно перерисовать фото в графическом стиле (как стикер или 2д мультик)
2. Сделать из этого анимацию с минимальным набором движений.
Прилагаю пример. Тут видео нельзя, поэтому фото. Он моргает и руками машет
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