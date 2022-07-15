Есть логотип (в прикрепленных), нужно его оживить двумя способами:

1. Эмодзи подпрыгивает и немного вдавливается при приземлении, в то время как платформа (буква S) будто парит в воздухе

2. Похожим образом как Дуров когда-то сделал анимацию персика в Телеграме, такая же желтая рука "пришлепывает" наше эмодзи к основанию (S) и в этот же момент побуквенно выпадает продолжение названия (peach)