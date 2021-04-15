Требуется доработка сайта Спич, краудсорсингового онлайн-словаря. Необходимо исправить баги и улучшить UX, учитывая широкий функционал и различные типы пользователей. Опыт в PHP и React.js обязателен. Доступ к техническому заданию будет предоставлен.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется провести SEO-оптимизацию и продвижение сайта, чтобы определения жаргонных терминов отображались в результатах поиска Google и Яндекс. Фокус на запросах, связанными с тем, что означает слово на сленге.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется устранить лаги ховер-анимации на сайте, написанном на React, для браузера Safari. Анимация при ховере имеет задержку в полсекунды, а sticky-компоненты работают с лагами. Исходный код будет предоставлен. Бюджет обсуждаемый.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется адаптировать гифку с разрешением 1280x720 до 320x180 с минимальной потерей качества. Также необходимо решить проблемы с бекграундом двух коротких видео в .mp4, чтобы они хорошо смотрелись на сайте. Возможно, потребуется убирание бекграунда или его корректировка для лучшего слияния с фоном сайта.Анимация4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создать 3D-анимацию логотипа двумя способами: первая анимация - эмодзи подпрыгивает и вдавливается, платформа 'S' парит; вторая - желтая рука пришлепывает эмодзи к основанию 'S', при этом происходит буква за буквой появление названия 'peach'.Анимация1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработка проекта на React, включая исправление ошибок и перенос фронт-энда на основе макета из Figma. Имеется техническое задание и исходный код. Домен также подлежит изменению. Заявки от фрилансеров приветствуются.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется обновление дизайна интернет-словаря speachdictionary.com. Необходимы профессиональные идеи и предложения для улучшения интерфейса, чтобы сделать сайт более привлекательным и удобным для пользователей. Ожидаются предложения по ценам и концепциям. Техническое задание прикреплено.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Бэкграунд из логотиповЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется логотип для веб-словаря под названием speach (s+peach(эрратив от слова speech)). Целевая аудитория будущего веб-ресурса 15-25 лет поэтому эмодзи в виде персика, инкорпорированного в логотип будет очень кстати. Если он еще и подойдет под фавикон ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Нужна идея для названия веб-словаря. Словарь пользовательский т. е. каждый может зарегистрироваться и добавить свое определение под конкретный термин. Целевая аудитория 15-25 лет, прошу учесть.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен4 года назад