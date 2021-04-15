Требуется адаптировать гифку с разрешением 1280x720 до 320x180 с минимальной потерей качества. Также необходимо решить проблемы с бекграундом двух коротких видео в .mp4, чтобы они хорошо смотрелись на сайте. Возможно, потребуется убирание бекграунда или его корректировка для лучшего слияния с фоном сайта.