dmleon

Дмитрий dmleon

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$650
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Доработать сайт на PHP/React.js

    Требуется доработка сайта Спич, краудсорсингового онлайн-словаря. Необходимо исправить баги и улучшить UX, учитывая широкий функционал и различные типы пользователей. Опыт в PHP и React.js обязателен. Доступ к техническому заданию будет предоставлен.

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO-оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах

    Требуется провести SEO-оптимизацию и продвижение сайта, чтобы определения жаргонных терминов отображались в результатах поиска Google и Яндекс. Фокус на запросах, связанными с тем, что означает слово на сленге.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Устранить лагающую ховер-анимацию на сайте для браузера Safari

    Требуется устранить лаги ховер-анимации на сайте, написанном на React, для браузера Safari. Анимация при ховере имеет задержку в полсекунды, а sticky-компоненты работают с лагами. Исходный код будет предоставлен. Бюджет обсуждаемый.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптировать гифку под нужное разрешение и изменить бекграунд

    Требуется адаптировать гифку с разрешением 1280x720 до 320x180 с минимальной потерей качества. Также необходимо решить проблемы с бекграундом двух коротких видео в .mp4, чтобы они хорошо смотрелись на сайте. Возможно, потребуется убирание бекграунда или его корректировка для лучшего слияния с фоном сайта.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать 3-D анимации логотипа

    Требуется создать 3D-анимацию логотипа двумя способами: первая анимация - эмодзи подпрыгивает и вдавливается, платформа 'S' парит; вторая - желтая рука пришлепывает эмодзи к основанию 'S', при этом происходит буква за буквой появление названия 'peach'.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обширная доработка сайта на React

    Требуется доработка проекта на React, включая исправление ошибок и перенос фронт-энда на основе макета из Figma. Имеется техническое задание и исходный код. Домен также подлежит изменению. Заявки от фрилансеров приветствуются.

    Figma
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Освежить дизайн интернет-словаря

    Требуется обновление дизайна интернет-словаря speachdictionary.com. Необходимы профессиональные идеи и предложения для улучшения интерфейса, чтобы сделать сайт более привлекательным и удобным для пользователей. Ожидаются предложения по ценам и концепциям. Техническое задание прикреплено.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для веб-словаря

    Требуется логотип для веб-словаря под названием speach (s+peach(эрратив от слова speech)). Целевая аудитория будущего веб-ресурса 15-25 лет поэтому эмодзи в виде персика, инкорпорированного в логотип будет очень кстати. Если он еще и подойдет под фавикон ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Название для веб-словаря

    $10

    Нужна идея для названия веб-словаря.  Словарь пользовательский т. е. каждый может зарегистрироваться и добавить свое определение под конкретный термин. Целевая аудитория 15-25 лет, прошу учесть.

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$500
10 баллов
3 года назад
Обширная доработка сайта на React
Figma
Первый раз работали с Дмитрием. Замечательный заказчик с интересным проектом) Понятное ТЗ, приятный в общении, быстрая оплата. Все понравилось, рекомендую к сотрудничеству!
Юрий – прекрасный исполнитель: быстро и оперативно выполнял задачи, лояльно относился к моей склонности придираться к мелочам и все это за адекватную плату. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Veronika111599
Вероника 
20 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
$150
10 баллов
3 года назад
Сделать 3-D анимации логотипа
И вам спасибо, Дмитрий, за доверие!☺
Все быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$400
10 баллов
3 года назад
Освежить дизайн интернет-словаря
В первые работали с Дмитрием. Отличный позитивный заказчик! С удовольствием еще займусь дизайном! Спасибо за интересный проект! ☀️
Отличный дизайнер – соблюдает все каноны качественного оформления веб-сайта, прост в общении, делает работу в краткие сроки. Буду рад повторному сотрудничеству!
Ответный отзыв
katm_designer
Екатерина 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Бэкграунд из логотипов
Приятно было работать,рекомендую к сотрудничеству
Отличный дизайнер. Рекомендую
Ответный отзыв
katm_designer
Екатерина 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Логотип для веб-словаря
Хороший заказчик - приятный в общении человек, четкая и легкая коммуникация, постановка задачи, оплата в срок. Советую! :) Рада была поработать!
Отличный дизайнер, сделала логотип в сроки и предоставила много вариантов для выбора. Рекомендую
Ответный отзыв
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