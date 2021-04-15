Привет! Если серьезно - меня зовут Катерина и я специализируюсь на дизайне/иллюстрации.
Моя цель - предоставить лучшую услугу в своем роде на этом сайте.
У меня есть несколько лет опыта в дизайне и искусстве. С годами это стало моей единственной страстью, и поэтому я работаю в этом секторе около 5 лет.
Я очень люблю свою работу и всех своих заказчиков: )
Смотрю на свой работу не как дизайнер, а как маркетолог - продумывая как мой дизайн поможет заказчику достигать своих целей.
Была около 3 лет специалистом в крупной компании, но работа из дома, путешествия и природа слишком заманчивы для работы в офисе:)
Связь со мной:
Почта [email protected]
Telegram @KatarinaMm
Instagram https://instagram.com/markova.artwork.design?igshid=q4etgr0p86bw
Моя работа:
1. Осуществляется в программах Adobe, таких как Illustrator, Photoshop, InDesign, AfterEffects, Dreamweawer, XD.
2. Качественно и в срок (!) что экономит ваши деньги. Ведь ее не нужно переделывать и со мной не срываются сроки/договоренности.
3. С гарантией. Это значит, что в течение 2х недель после заказа у вас есть возможность обратиться ко мне, если что-то с заказом пошло не так и я безвозмездно исправлю/помогу.
4. С уважением ко всем отзывам и критике в моей работе.
Мое портфолио:
Instagram https://instagram.com/markova.artwork.design?igshid=q4etgr0p86bw
Behance https://www.behance.net/katm9888f36d
Связь со мной:
Почта [email protected]
Telegram @KatarinaMm
Instagram https://instagram.com/markova.artwork.design?igshid=q4etgr0p86bw
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