Пришла во фриланс - делать вам УДОБНЫЙ и КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН. И, конечно, пафосно заявлять о своих способностях:) Как тут без этого?

Привет! Если серьезно - меня зовут Катерина и я специализируюсь на дизайне/иллюстрации.

Моя цель - предоставить лучшую услугу в своем роде на этом сайте.

У меня есть несколько лет опыта в дизайне и искусстве. С годами это стало моей единственной страстью, и поэтому я работаю в этом секторе около 5 лет.

Я очень люблю свою работу и всех своих заказчиков: )

Смотрю на свой работу не как дизайнер, а как маркетолог - продумывая как мой дизайн поможет заказчику достигать своих целей.

Была около 3 лет специалистом в крупной компании, но работа из дома, путешествия и природа слишком заманчивы для работы в офисе:)

Связь со мной:

Почта [email protected]

Telegram @KatarinaMm

Instagram https://instagram.com/markova.artwork.design?igshid=q4etgr0p86bw

Моя работа:

1. Осуществляется в программах Adobe, таких как Illustrator, Photoshop, InDesign, AfterEffects, Dreamweawer, XD.

2. Качественно и в срок (!) что экономит ваши деньги. Ведь ее не нужно переделывать и со мной не срываются сроки/договоренности.

3. С гарантией. Это значит, что в течение 2х недель после заказа у вас есть возможность обратиться ко мне, если что-то с заказом пошло не так и я безвозмездно исправлю/помогу.

4. С уважением ко всем отзывам и критике в моей работе.

Мое портфолио:

Instagram https://instagram.com/markova.artwork.design?igshid=q4etgr0p86bw

Behance https://www.behance.net/katm9888f36d

Связь со мной:

Почта [email protected]

Telegram @KatarinaMm

Instagram https://instagram.com/markova.artwork.design?igshid=q4etgr0p86bw