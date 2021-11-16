Я визажист, хочу создать логотип своего бренда, а также визитку и подарочные сертификаты в едином стиле.
Бэкграунд из логотипов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Требуется разработать логотип. ТЗ в приложении. Результаты будем рассматривать в течение 10 дней.Завершен4 года назад
Логотип в стиле неоновой вывески. Название "Tomorrow" где T- бокал мартини, RR силуэт а-ля Джессика Рэббит. Вариант с бокалом и без, что бы не было перебора. Само слово зеленым, R и T можно выделить ...Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен логотип с вариантом оформления вывески для вегетарианского бара/ресторана. ТЗ по запросу. Цена договорная, срок исполнения 20.05Завершен4 года назад
разрабатывается программа ведения учета работ, склада,... типа 1с но под микро бизнес. название проекта WorkCounting . пока нужен логотип.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт4 года назад
есть логотип https://ilab73.ru/frontend/web/img/index/ilab_logo.png надо изменить голову роботу на https://ilab73.ru/frontend/web/img/index/robot.pngЛоготипы и Знаки37 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
сделать логотип для бренда. все подробности пришлю в тзЗакрыт4 года назад
- $15
Есть сайт luxeo . team/и на нем есть текущее лого. Необходимо переделать лого, так же адаптировать его, что бы норм смотрелся в квадратных и круглых аватарках + фавикон. Перед тем как делать ...Завершен4 года назад
Есть логотип в векторе. Нужно сделать на базе него несколько макетов формата "лого + текст" для печати табличек. Придумывать ничего не нужно - просто сделать в векторе как оно на фото ...Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать именной логотип/бренд, одного человека, фотографии скину, расскажу подробнее Присылайте работы, если будут идеи тоже круто!Завершен4 года назад