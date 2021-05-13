На базе готового логотипа в векторе сделать несколько макетов формата

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Закрыт17 заявок429 просмотров

Есть логотип в векторе.

Нужно сделать на базе него несколько макетов формата "лого + текст" для печати табличек.

Придумывать ничего не нужно - просто сделать в векторе как оно на фото

Шрифт текста PF Din Text Cond Pro Regular - как и лого, будет предоставлен.

Результат нужен в формате Corel Draw в одном файле.

Просьба указывать в заявке стоимость работы.

4 года назад
Vikrupnov
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