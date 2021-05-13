Нужно создать именной логотип/бренд, одного человека, фотографии скину, расскажу подробнее Присылайте работы, если будут идеи тоже круто!
На базе готового логотипа в векторе сделать несколько макетов формата
Есть логотип в векторе.
Нужно сделать на базе него несколько макетов формата "лого + текст" для печати табличек.
Придумывать ничего не нужно - просто сделать в векторе как оно на фото
Шрифт текста PF Din Text Cond Pro Regular - как и лого, будет предоставлен.
Результат нужен в формате Corel Draw в одном файле.
Просьба указывать в заявке стоимость работы.
Заявки фрилансеров
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