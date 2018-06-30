Vikrupnov

Виктор Vikrupnov

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
11
безопасных платежей

  • Написать отзыв на Яндекс Услугах

    $4

    От Вас требуется: [list][*]Аккаунт в Яндексе не моложе 1 года с загруженной аватаркой. Аккаунт должен быть личным и живым - которым вы пользуетесь. "Технические" аккаунты, специально созданные для отзывов, вордстата или других сервисов не годятся.[*]С ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Помочь с решением проблемы с почтовым сервером

    Имеется почтовый сервер: ubunu 18.04 postfix 3.3.0 На сервере настроено резервное копирование всех писем на ящики yandex.com В связи с этим имеет место быть следующая проблема: Письма с резервных ящиков от Яндекса "Undelivered Mail Returned to Sender" о том, что ...

    Postfix
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Подготовить 50 постов для Инстаграмм

    Имеется подборка ответов в сервисе Яндекс Кью. Требуется из этих ответов сделать посты для Инстаграмм и добавить в систему отложенного постинга. Формат работы следующий: 1. Я даю 50 ссылок на ответы списком 2. Вы переформатируете текст из ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить 20 сайтов на WordPress

    $140

    Требуется настроить 10 одностраничников на WordPress, включая: [list][*]Заменить контакты в шапке, футере, на странице контактов, в форме обратной связи[*]Заменить логотип[*]Заменить текст о Компании и картинки для этого текста[*]Заменить списки товаров, где уместно - подобрать фото [/list] Подробная инструкция ...

    WordPressСайт на WordPressФорма обратной связи
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Подготовить контент для карточек товаров (1000шт)

    Требуется подготовить контент на товарные позиции и оформить его в таблицу (эксель или google docs). Товаров порядка 1000шт, заказ будет выдаваться частями, чтобы в случае нареканий по качеству и формату быстро их устранить и далее уже ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн КП

    $40

    В приложении бланк коммерческого предложения фирмы на полторы страницы. Нужно сделать для него красивый дизайн. То есть все блоки и элементы оставляем на своих местах, но оформляем это красиво) Для примера фирменного стиля можно посмотреть наш сайт: ...

    Дизайн сайтаFigma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Программный модуль с использованием нейросети для определения цен

    Требуется разработать программный модуль с использованием технологий нейросети для определения цен на товары в сети интернет. Работы скрипта вижу следующим образом: 1. Программный модуль должен иметь API для получения запроса от нашей CRM. В запросе будет передаваться: [list][*]Бренд[*]Артикул ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • На базе готового логотипа в векторе сделать несколько макетов формата

    Есть логотип в векторе. Нужно сделать на базе него несколько макетов формата "лого + текст" для печати табличек. Придумывать ничего не нужно - просто сделать в векторе как оно на фото Шрифт текста PF Din Text Cond ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать фото

    Приветствую. Требуется отредактировать Фото 01 (в приложении) так, чтобы по стилю напоминало Фото 02, а именно: 1. Обработать края, убрав остатки других персонажей 2. Почистить дефекты фото (разных цветов точки) 3. Возможно, чуть скорректировать цвет Прямо 1 в 1 ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт-визитка на готовом шаблоне

    Требуется сделать небольшой сайт о производителе промышленного оборудования. Из контента на сайте будет размещена общая информация (что за компания, ее история, продукция и применение), 1-5 страниц о продукции (Перечень категорий и популярных моделей), несколько новостей.  Общий объем ...

    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип компании по поставкам промоборудования

    $70

    Компания занимается поставкой промышленного оборудования и запчастей по всему миру. Названия пока нет. Нужен для нее логотип (и идея для названия). Дополнение: В плане цвета не хотелось бы слишком тусклых цветов - можно ориентироваться на товарные знаки ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Макет визитки по готовой концепции

    Пример концепции в приложенном файле: нужно отрисовать девушку в балетках с рыжими волосами. Платье девушки - состоит из скопления гранатовых зерен, которые плавно редеют в правой части визитки. В приложенном файле градиент резкий просто потому, ...

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести правки в карточку товара

    $125

    Нужно внести изменения в карточку товаров в соответствии с макетом дизайна (пиксель в пиксель не требуется):  Все содержимое вкладок на странице товара нужно сделать в виде обычных разделов страницы (с заголовками Н2)  Добавить калькуляцию стоимости доставки (простая ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн карточки товара ИМ

    Подвел прошлый дизайнер, пропав на середине работы, поэтому приступить к работе нужно сегодня. Первый вариант хотелось бы видеть завтра к полудню. Согласование в течение дня, 10 июля. Подвал/шапку/боковое меню - не трогаем, сейчас нужен дизайн ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Макет визитки по готовой концепции

    Размер 90*50 Двусторонняя: на одной стороне контакты, на другой логотип В приложенном файле указано расположение блоков. Точное позиционирование, подбор размера и типа шрифтов - за Вами. В качестве логотипа использовался элемент из картики в шатерстоке номер 587055212 - хотите ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Копирайтер на удаленную работу

    $300

    На постоянную удаленную работу требуется копирайтер.  Желательно наличие журналисткого или технического образования. Писать нужно будет статьи про промышленное оборудования и компании-производители. А так же вести новостную ленту и соцсети. Оклад обсуждается. В заявках просьба указывать примеры работ.

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прописать шаблон для метатегов (Битрикс)

    Имеется интернет-магазин на Битриксе. Нужно прописать шаблоны метатегов Тайтл и Дескрипшн для карточек товаров, страниц категорий и страниц Производителей. Ссылка на сайт по запросу.

    Битрикс
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ToStart
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
10 баллов
3 года назад
Дизайн КП
Отличный заказчик, точное ТЗ, быстрая оплата! Был рад сотрудничеству!!
Хороший дизайнер. Был на связи, оперативно вносил правки, за сутки все сделал. Рекомендую!
Ответный отзыв
MP_sdd
Михаил 
62 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
Отредактировать фото
Хороший заказчик. Консультации, оплата всё вовремя. Рекомендую.
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
день назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Логотип компании по поставкам промоборудования
Рекомендую Виктора, как прекрасного заказчика. Спасибо за интересный конкурс и приятное сотрудничество.
Делал конкурс на логотип для очень привередливого заказчика. Из большинства присланных работ заказчику почти все не нравилось - тяжелый случай((( Но Виктория предложила два варианта логотипа, и, о чудо, заказчику понравились оба! Потребовались совсем небольшие доработки, чтобы довести исходную концепцию до идеала. Работой Виктории доволен на все 120%, в следующий раз скорее всего обращусь сразу напрямую к ней. Разумеется, мои наилучшие рекомендации одному из лучших дизайнеров логотипов на Веблансере!
Ответный отзыв
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Редизайн карточки товара ИМ
Быстро сработались и нашли общий язык.
Роман хороший дизайнер, оперативно, без проволочек подготовил новый дизайн для страницы, учел стилистику сайта, внедрил нужные правки. Полностью доволен работой.
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Макет визитки по готовой концепции
Рад сотрудничеству. В очередной раз приятно иметь дело.
Уже второй раз работаю с Евгением, как и раньше - все быстро, в соответствии с ТЗ, правки - без проблем. Рекомендую!
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