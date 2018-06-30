В приложении бланк коммерческого предложения фирмы на полторы страницы. Нужно сделать для него красивый дизайн. То есть все блоки и элементы оставляем на своих местах, но оформляем это красиво) Для примера фирменного стиля можно посмотреть наш сайт: ...