От Вас требуется: [list][*]Аккаунт в Яндексе не моложе 1 года с загруженной аватаркой. Аккаунт должен быть личным и живым - которым вы пользуетесь. "Технические" аккаунты, специально созданные для отзывов, вордстата или других сервисов не годятся.[*]С ...
- $4Копирайтинг35 заявокЗакрытгод назад
Имеется почтовый сервер: ubunu 18.04 postfix 3.3.0 На сервере настроено резервное копирование всех писем на ящики yandex.com В связи с этим имеет место быть следующая проблема: Письма с резервных ящиков от Яндекса "Undelivered Mail Returned to Sender" о том, что ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Имеется подборка ответов в сервисе Яндекс Кью. Требуется из этих ответов сделать посты для Инстаграмм и добавить в систему отложенного постинга. Формат работы следующий: 1. Я даю 50 ссылок на ответы списком 2. Вы переформатируете текст из ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт2 года назад
- $140
Требуется настроить 10 одностраничников на WordPress, включая: [list][*]Заменить контакты в шапке, футере, на странице контактов, в форме обратной связи[*]Заменить логотип[*]Заменить текст о Компании и картинки для этого текста[*]Заменить списки товаров, где уместно - подобрать фото [/list] Подробная инструкция ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется подготовить контент на товарные позиции и оформить его в таблицу (эксель или google docs). Товаров порядка 1000шт, заказ будет выдаваться частями, чтобы в случае нареканий по качеству и формату быстро их устранить и далее уже ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 года назад
- $40
В приложении бланк коммерческого предложения фирмы на полторы страницы. Нужно сделать для него красивый дизайн. То есть все блоки и элементы оставляем на своих местах, но оформляем это красиво) Для примера фирменного стиля можно посмотреть наш сайт: ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать программный модуль с использованием технологий нейросети для определения цен на товары в сети интернет. Работы скрипта вижу следующим образом: 1. Программный модуль должен иметь API для получения запроса от нашей CRM. В запросе будет передаваться: [list][*]Бренд[*]Артикул ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть логотип в векторе. Нужно сделать на базе него несколько макетов формата "лого + текст" для печати табличек. Придумывать ничего не нужно - просто сделать в векторе как оно на фото Шрифт текста PF Din Text Cond ...Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт3 года назад
Приветствую. Требуется отредактировать Фото 01 (в приложении) так, чтобы по стилю напоминало Фото 02, а именно: 1. Обработать края, убрав остатки других персонажей 2. Почистить дефекты фото (разных цветов точки) 3. Возможно, чуть скорректировать цвет Прямо 1 в 1 ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется сделать шаблон обложки для видеороликов Youtube-канала. Более подробно и со ссылками - во вложении.Баннеры24 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется сделать небольшой сайт о производителе промышленного оборудования. Из контента на сайте будет размещена общая информация (что за компания, ее история, продукция и применение), 1-5 страниц о продукции (Перечень категорий и популярных моделей), несколько новостей. Общий объем ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $70
Компания занимается поставкой промышленного оборудования и запчастей по всему миру. Названия пока нет. Нужен для нее логотип (и идея для названия). Дополнение: В плане цвета не хотелось бы слишком тусклых цветов - можно ориентироваться на товарные знаки ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно справить баг на сайте - перестала работать кнопка "в корзину".Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Пример концепции в приложенном файле: нужно отрисовать девушку в балетках с рыжими волосами. Платье девушки - состоит из скопления гранатовых зерен, которые плавно редеют в правой части визитки. В приложенном файле градиент резкий просто потому, ...Дизайн продукции13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $125
Нужно внести изменения в карточку товаров в соответствии с макетом дизайна (пиксель в пиксель не требуется): Все содержимое вкладок на странице товара нужно сделать в виде обычных разделов страницы (с заголовками Н2) Добавить калькуляцию стоимости доставки (простая ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Подвел прошлый дизайнер, пропав на середине работы, поэтому приступить к работе нужно сегодня. Первый вариант хотелось бы видеть завтра к полудню. Согласование в течение дня, 10 июля. Подвал/шапку/боковое меню - не трогаем, сейчас нужен дизайн ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Размер 90*50 Двусторонняя: на одной стороне контакты, на другой логотип В приложенном файле указано расположение блоков. Точное позиционирование, подбор размера и типа шрифтов - за Вами. В качестве логотипа использовался элемент из картики в шатерстоке номер 587055212 - хотите ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно подготовить рекомендательное письмо - отзыв по продвижению сайтов. Нужен текст и хорошее оформление на фирменном бланке.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $300
На постоянную удаленную работу требуется копирайтер. Желательно наличие журналисткого или технического образования. Писать нужно будет статьи про промышленное оборудования и компании-производители. А так же вести новостную ленту и соцсети. Оклад обсуждается. В заявках просьба указывать примеры работ.Копирайтинг52 заявкиЗакрыт5 лет назад
Имеется интернет-магазин на Битриксе. Нужно прописать шаблоны метатегов Тайтл и Дескрипшн для карточек товаров, страниц категорий и страниц Производителей. Ссылка на сайт по запросу.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад