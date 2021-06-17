Настроить 20 сайтов на WordPress

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт22 заявки915 просмотров

Требуется настроить 10 одностраничников на WordPress, включая:

  • Заменить контакты в шапке, футере, на странице контактов, в форме обратной связи
  • Заменить логотип
  • Заменить текст о Компании и картинки для этого текста
  • Заменить списки товаров, где уместно - подобрать фото
Подробная инструкция со скриншотами что где менять в приложении.

Примеры сайтов так же приложил для понимания объема работы.

Методика работы достаточно простая - берется сайт по одному бренду и в нем меняется контент, чтобы сайт получился по другому бренду:)

Сайтов нужно довольно много, поэтому при успешном выполнении заказа возможно продолжение сотрудничества по запуску сайтов на вордпресе.

WordPress
4 года назад
Vikrupnov
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