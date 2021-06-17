Настроить 20 сайтов на WordPress

Требуется настроить 10 одностраничников на WordPress, включая:

Заменить контакты в шапке, футере, на странице контактов, в форме обратной связи

Заменить логотип

Заменить текст о Компании и картинки для этого текста

Заменить списки товаров, где уместно - подобрать фото

Подробная инструкция со скриншотами что где менять в приложении.

Примеры сайтов так же приложил для понимания объема работы.

Методика работы достаточно простая - берется сайт по одному бренду и в нем меняется контент, чтобы сайт получился по другому бренду:)

Сайтов нужно довольно много, поэтому при успешном выполнении заказа возможно продолжение сотрудничества по запуску сайтов на вордпресе.