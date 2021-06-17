Наполнение рыболовного сайта тематическими статьями

Нужен человек, который займётся наполнением рыболовного сайта статьями (необязательно, чтобы он сам был копирайтером).

Необходимо наполнить сайт статьями так или иначе связанными с рыбалкой.

Важным условием является наполнение не статьями "для галочки", а качественными (пусть и в ущерб количеству), т.е. с картинками, какими-нибудь видео с ютуба под тему статьи и всем, что сейчас ценят поисковики (в общем, по максимуму попасть под текущие критерии качественного контента поисковиков), чтобы эти статьи были реально полезными и/или интересными для людей. Если вы плохо представляете, что для этого нужно, то я вам составлю некий лист требований к статьям (но если вы знаете, что для этого нужно, то могу довериться вашему мнению).

Исполнителю нужно будет придумывать Title и Description для статьи.

Важно - выбор тем для статей должен осуществляться по следующему критерию: статья должна отвечать на запросы пользователей с частотой 100-1000 запросов в месяц (по Wordstat просмотреть можно). И чтобы конкурентность по этом запросу была не сильно высокой.

Статьи нужно будет добавлять на сайт через самодельную админку, ну тут без каких-либо сложностей, просто загнать текст, отформатировать.

Пишите сколько будут стоить ваши услуги в любом формате, но желательно так, чтобы я мог примерно прикинуть себестоимость статьи. Также, если вы не по наслышке знакомы с рыбалкой, будет не лишним упомянуть об этом. Очень приветствуется опыт в наполнении информационных сайтов статьями, которые реально полезны людям (но если его нет, то энтузиазма тоже может хватить). Также если у вас есть некоторая уверенность в том, что вы сможете писать такие статьи рыболовной тематики, что через поиск на них будет попадать примерно N человек в месяц, то напишите эти цифры, которые можно было бы получить. (сайт уже имеет неплохой трафик и авторитет у поисковиков, так что всё в руках контент-мейкера)