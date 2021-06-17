Я SEO-оптимизатор, ищу ответственного человека, который будет долгосрочно работать контент-менеджером. Оплата по времени или по задачам, как вам удобнее. Текущая занятость – одна-две задачи в неделю. Задания по объёму разные – от нескольких часов до ...
Наполнение рыболовного сайта тематическими статьями
Нужен человек, который займётся наполнением рыболовного сайта статьями (необязательно, чтобы он сам был копирайтером).
Необходимо наполнить сайт статьями так или иначе связанными с рыбалкой.
Важным условием является наполнение не статьями "для галочки", а качественными (пусть и в ущерб количеству), т.е. с картинками, какими-нибудь видео с ютуба под тему статьи и всем, что сейчас ценят поисковики (в общем, по максимуму попасть под текущие критерии качественного контента поисковиков), чтобы эти статьи были реально полезными и/или интересными для людей. Если вы плохо представляете, что для этого нужно, то я вам составлю некий лист требований к статьям (но если вы знаете, что для этого нужно, то могу довериться вашему мнению).
Исполнителю нужно будет придумывать Title и Description для статьи.
Важно - выбор тем для статей должен осуществляться по следующему критерию: статья должна отвечать на запросы пользователей с частотой 100-1000 запросов в месяц (по Wordstat просмотреть можно). И чтобы конкурентность по этом запросу была не сильно высокой.
Статьи нужно будет добавлять на сайт через самодельную админку, ну тут без каких-либо сложностей, просто загнать текст, отформатировать.
Пишите сколько будут стоить ваши услуги в любом формате, но желательно так, чтобы я мог примерно прикинуть себестоимость статьи. Также, если вы не по наслышке знакомы с рыбалкой, будет не лишним упомянуть об этом. Очень приветствуется опыт в наполнении информационных сайтов статьями, которые реально полезны людям (но если его нет, то энтузиазма тоже может хватить). Также если у вас есть некоторая уверенность в том, что вы сможете писать такие статьи рыболовной тематики, что через поиск на них будет попадать примерно N человек в месяц, то напишите эти цифры, которые можно было бы получить. (сайт уже имеет неплохой трафик и авторитет у поисковиков, так что всё в руках контент-мейкера)
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