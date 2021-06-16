Спарсить товары в Excel.

Результат должен быть, например:

РАЗДЕЛ: АККУМУЛЯТОРЫ. ПОДРАЗДЕЛЫ: По назначению, По производителю, Сопутствующие товары = все в отдельных файлах.

То есть по данному разделу результат должен быть Папка в нем 3 файла Excel с подразделами

И ТАК ДАЛЕЕ.

Каждая строка это товар.

Каждый столбец данные.

Нужно спарсить следующие данные (столбцы):

1. Наименование товара

2. Все имеющиеся картинки (через запятую)

3. Название раздела 1 уровня

4. Название раздела 2 уровня

5. Название раздела 3 уровня

6. Код товара

7. Гарантия

8. Цена

9. В наличии (всю строку)

10. Все имеющиеся технические характеристики товара (каждая характеристика в отдельном столбце)

11. Преимущества (каждую строку, через запятую)

12. Документация (ссылка на документ)

13. Комплектация (каждую строку, через запятую)

14. Габариты с упаковкой (каждую строку, через запятую, без многоточия)

15. Описание (все в HTML, если есть изображения, то с ссылкой на изображение в описании)

16. Сертификат (ссылка на изображение)

Результат нужен, как можно скорее. В ближайшие 2 часа на связи и готов договориться.