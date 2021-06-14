Требуется контент-менеджер с ИП или самозанятый для наполнения сайтов. Ожидается работа по договору с оплатой безналом. В заявке укажите город, опыт работы с CMS, уровень оплаты и рабочий график. Примеры заданий: размещение текстов, внедрение правок по ТЗ, сбор страниц без текстов, обновление цен и товаров.