Составьте подборку интересных фактов о танках, включая T-34-85, Тигр 1, КВ-1 и другие модели. Для каждой модели необходимо подготовить текст объемом от 600 до 1100 символов, отредактированный под печать. Каждый факт должен быть уникальным и информативным.
Отзывы на авито
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется добавить фото и описание для существующих товаров на сайте автохимии. Ожидаются предложения по стоимости и срокам выполнения работы. Задача включает в себя наполнение сайта актуальной информацией о продукции.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $19
Требуется наполнить сайт на платформе DLE 100 описаниями аниме и добавить статьи. Имеется ТЗ для быстрого выполнения заказа. На сайте установлен парсер, который автоматизирует процесс оформления статей, однако часть информации может потребовать ручного поиска. Основная задача — заказать и принять качественный текст.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется частичное наполнение действующего сайта интернет-магазина товарами. Включает легкую верстку материалов (изображений) из источника под шаблон сайта. Подробное техническое задание будет предоставлено.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется контент-менеджер с ИП или самозанятый для наполнения сайтов. Ожидается работа по договору с оплатой безналом. В заявке укажите город, опыт работы с CMS, уровень оплаты и рабочий график. Примеры заданий: размещение текстов, внедрение правок по ТЗ, сбор страниц без текстов, обновление цен и товаров.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт4 года назад
- $14
Требуется найти коучей уровня МСС ICF в России и Украине. Необходимо собрать данные, включая фамилию и имя, а также ссылки на страницы в Facebook и Instagram. Задача ориентирована на создание базы данных коучей для дальнейшего использования.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $760
Требуется усовершенствование 5 интернет-магазинов компании. Задачи включают улучшение функционала, карточек и листингов товаров, добавление новых товаров, аналитика конкурентов, а также формирование заданий для программистов, дизайнеров и копирайтеров. Необходим опыт работы с CMS Wordpress, знание HTML, CSS и основы PHP, MySQL, JS.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется настроить сайт на базе готового решения с личным кабинетом для партнеров. Необходима интеграция с 1С УТ (ред. 11.4) и запуск сайта в работу. Сопровождение и администрирование также включены в задачу. Рассматриваются варианты от АВСР и Webasyst.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо наполнить рабочий сайт OpenCart товарами. Работа включает в себя загрузку и настройку товаров, а также их описание. Опыт работы с OpenCart обязателен.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт4 года назад