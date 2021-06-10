Настроить сайт («коробочное» готовое решение) с личным кабинетом

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1.      Выбор платформы и настройки сайта («коробочное» готовое решение) с личным кабинетом

для наших партнеров 2.     Настройка готового решения и интеграция  сайта с 1С УТ ( редакция 11.4) 3.     Запуск сайта в работу 4.     Сопровождение (администрирование сайта) На текущий момент мы рассматриваем предложения: 1. АВСР https://cp.abcp.ru - бесплатный тест на 30 дней - оплата ежемесячно 10 300,00 руб.  2. Webasyst https://www.webasyst.ru/pricing - бесплатный тест на 30 дней - оплата ежемесячно 1 279,00 руб.  Нам НЕ НУЖНО : - разработка индивидуального сайта - «сырой» продукт - сайт, не имеющий интеграции с 1С

Webasyst
4 года назад
shia
58 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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