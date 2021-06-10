Составить подборку интересных фактов о конкретных моделях танков. Текст должен быть отредактирован под печать для каждого танка от 600 до 1100 символов. Модели: T-34-85Тигр 1КВ-1ПантераШерманИС-3ПершингТигр 2ЧерчильТ-34
Настроить сайт («коробочное» готовое решение) с личным кабинетом
1. Выбор платформы и настройки сайта («коробочное» готовое решение) с личным кабинетом
для наших партнеров 2. Настройка готового решения и интеграция сайта с 1С УТ ( редакция 11.4) 3. Запуск сайта в работу 4. Сопровождение (администрирование сайта) На текущий момент мы рассматриваем предложения: 1. АВСР https://cp.abcp.ru - бесплатный тест на 30 дней - оплата ежемесячно 10 300,00 руб. 2. Webasyst https://www.webasyst.ru/pricing - бесплатный тест на 30 дней - оплата ежемесячно 1 279,00 руб. Нам НЕ НУЖНО : - разработка индивидуального сайта - «сырой» продукт - сайт, не имеющий интеграции с 1С
Заявки фрилансеров
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