Контент менеджер для регионального каталога, заполнить 50 карточек

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен15 заявок520 просмотров

Для сайта https://privozilla.com.ua/ нужен контент  менеджер который поможет с заполнение карточек компаний. 

Есть задача на заполнение 50 карточек компаний.

Пример заполнения

https://privozilla.com.ua/kiev/48-zlata.html

Ожидаю стоимость за одну карточку или всю работу + сроки.

4 года назад
shatamba
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

perizat-a
Перизат 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 года назад
$51
3 дня
Escrow
Все супер доволен
Рекомендую. Предоставил подробную видео-инструкцию. Оплату отправил сразу.

Заявки фрилансеров

Настюша
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Кирил
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Светлана
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
22 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
31 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Иван
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
perizat-a
Перизат 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 года назад
Айгерим
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Владислав
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад