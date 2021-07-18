Контент-менеджер | Администратор сайта | SEO-оптимизатор | Директолог

Знаю множество программ для работы в сфере компьютерного администрирования и Web-разработке. Работаю в различных CMS, таких как Joomla, OpenCart, WordPress, MODx и др. Сбор семантического ядра, составления ТЗ для копирайтера по ключам, составления meta-тегов/заголовков. Наполнения сайта товарами/статьями/картинками и др. материалами. Мелкий рерайт статей/описаний для товаров (НЕ КОПИРАЙТИНГ). Настройка рекламной компании (поиск/РСЯ) в Яндекс.Директ.