Часть товары есть на фото в накладной.

Из нее нужно добавить товары из по списку, проставить цены, количество, найти и загрузить фото.

Часть товара клиент просто снял на видео. Где показывает сам товар, бренд, модель, артикул. Нужно ставить на паузу искать товар, добавлять на сайт и указывать цену. Всего товара где то на три листа а4 списком.

Плачу 10р за товар