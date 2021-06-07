Добавить товары в opencart(10&#8381; за товар)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок595 просмотров

Часть товары есть на фото в накладной.

Из нее нужно добавить товары из по списку, проставить цены, количество, найти и загрузить фото.

Часть товара клиент просто снял на видео. Где показывает сам товар, бренд, модель, артикул. Нужно ставить на паузу искать товар, добавлять на сайт и указывать цену. Всего товара где то на три листа а4 списком.

Плачу 10р за товар

Opencart
4 года назад
shweder
Марат 
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Заявки фрилансеров

Владимир
 
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