Наполнение сайта магазина сантехники

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Закрыт15 заявок1249 просмотров

Задача:

Наполнение сайта товарами, направление сантехническая продукция https://aquacentr18.ru/

Добавление картинок, наименование, описание товаров, прописывать характеристики, мета теги, связки товаров. Данные брать из интернета и сайтов производителей.

Сайт под управлением 1С битрикс.

Оплата из расчета 1 товар / 15 руб.

4 года назад
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