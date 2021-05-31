Всем привет! На сайте часть страниц имеют неуникальный символьный код и некоторые страницы не верно показываются при навигации нужно пройтись по страницам и сделать уникальный символьный код. желательно сегодня. Только тем, кто ...
Администратор сайта с начальными знаниями Верстальщика и Веб-мастера.
Требуется специалист который может;
1. Скопировать Тайтл, Дескрипшн и готовый уникальный текст статьи и вставить на сайт заказчика.
2. Разместить код видео youtube с отцентровкой на сайте или сместить видео вправо иди влево по желанию заказчика.
3. Настроить редирект удаленных страниц на существующие товары или на категорию товаров если подобных товаров нет в магазине.
4. Добавить модуль комментариев для основных, самых популярных движков сайтов.
В основном наши клиенты пользуются наиболее популярными движками для сайтов, WordPress, Joomla, Drupal, Magento, PrestaShop, Typo3, OpenCart, MODx, Moguta. CMS.
Вам не обязательно быть экспертом во всех движках, достаточно понимать основной функционал.
Если возникают трудности с работой определенного движка, мы дополнительно оплачиваем консультацию специалиста.
Цены на работу установленные на нашем сервисе, оплата передается в полном объеме фрилансеру.
(если Вы не согласны с этими ценами пожалуйста пришлите свое аргументированное предложение)
1. Скопировать Тайтл, Дескрипшн и текст на сайт -
- Перенос одной страницы на сайт 10 грн Но не менее 10 страниц, то есть минимальная цена 100 грн.
2. Разместить код видео youtube с отцентровкой на сайте или сместить видео вправо иди влево по желанию заказчика.
- Размещение одного видел на сайт 10 грн Но не менее 10 видео то есть минимальная цена 100 грн.
3. Настроить редирект удаленных страниц на существующие товары или на категорию товаров если подобных товаров нет в магазине.
- Настройка от 1 до 10 редиректов 150 грн. От 10 до 100 ридиректов 300 грн.
4. Добавить модуль комментариев для основных, самых популярных движков сайтов.
- Добавить модуль комментариев на сайт популярных движков - 150 грн
Заявки фрилансеров
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