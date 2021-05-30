Сделать уникальными все символьные коды страни каталога Bitrix

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Закрыт3 заявки438 просмотров

 Всем привет!

На сайте часть страниц имеют неуникальный символьный код и некоторые страницы не верно показываются при навигации

нужно пройтись по страницам и сделать уникальный символьный код.

желательно сегодня. Только тем, кто знает где в битрикс меняется символьный код (в админке в карточке страницы)

Напишите стоимость и срок выполнения.

4 года назад
ostiger
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