Сделать уникальными все символьные коды страни каталога Bitrix

Всем привет!

На сайте часть страниц имеют неуникальный символьный код и некоторые страницы не верно показываются при навигации

нужно пройтись по страницам и сделать уникальный символьный код.

желательно сегодня. Только тем, кто знает где в битрикс меняется символьный код (в админке в карточке страницы)

Напишите стоимость и срок выполнения.