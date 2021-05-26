Редактирование /замена текстов и фотографий готового сайта на Tilda.

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Закрыт20 заявок597 просмотров

Сайт довольно простой. На Платформе TILDA. Сделан для гостей свадьбы.  

Страницы это информация о месте проведения, датах, дресс-коде, общая полезная  информация о городе проведения и тд.

Сделан в русскоязычной и англоязычной версии. Поменялось место проведения торжества и даты, соотвественно некоторые страницы стали неактуальны. В них нужно внести изменения по тексту, заменить фото, заменить некоторые неактуальные ссылки. 

Редактирование: 6 страниц на английском и соответственно 6 страниц на русском языке. 

Tilda
4 года назад
-Alex2008-
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