Редактирование /замена текстов и фотографий готового сайта на Tilda.

Сайт довольно простой. На Платформе TILDA. Сделан для гостей свадьбы.

Страницы это информация о месте проведения, датах, дресс-коде, общая полезная информация о городе проведения и тд.

Сделан в русскоязычной и англоязычной версии. Поменялось место проведения торжества и даты, соотвественно некоторые страницы стали неактуальны. В них нужно внести изменения по тексту, заменить фото, заменить некоторые неактуальные ссылки.

Редактирование: 6 страниц на английском и соответственно 6 страниц на русском языке.