Нужно отредактировать статьи на ВордПресс

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки266 просмотров

В 3 статьях нужно заменить картинки на такие же только с новой датой. Картинок в одной статье примерно 70. 

WordPress
4 года назад
guest_16218614400547
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

teratiums
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$45
1 день
Escrow
Сделала все очень быстро часа, однозначно рекомендую к сотрудничеству. Для того что-бы обьяснить работу понадобилось 3 минуты. Очень понимающая девушка. Спасибо!
Очень понятно изьясняеться , приятное сотрудничество

Заявки фрилансеров

Иоанна
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Гетман
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
teratiums
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад