Администратор сайта в Германии

В молодую, динамичную и целеустремленную команду требуется сотрудник для выполнения задач, связанных с администрированием контента на сайте (Magento). В первое время предполагается частичная нагрузка и помощь в реализации отдельных проектов с перспективой полной занятости (последующее увеличение рабочих часов и расширение спектра обязанностей).

Для работы потребуется:

- знание Excel (желателен опыт работы с большими объемами данных, формулами)

- знание основ html;

- знание английского на уровне чтения, понимания (разговорный английский не обязателен, но будет плюсом)

- знание немецкого не обязательно, но будет большим плюсом

- понимание основ программирования будет плюсом

Остальному научим и поможем во всем разобраться.

Какой человек нам нужен:

- Целеустремленный, внимательный к деталям, пунктуальный

- Вы обладаете аналитическим складом ума

- Готовы взять задачу и довести ее до конца

- Вы умеете эффективно планировать, организовывать свое рабочее время

- Вы всегда на связи

- Вы можете уделить работе не менее 5 часов в день

Мы предлагаем:

- Работа в немецкой компании

- Перспективы роста и развития

- Четкие и понятные задачи

- Работа в дружной команде

- Нам важно мнение каждого сотрудника

- Своевременная оплата

- Удаленный график работы

Если Вы хотите стать частью молодой и дружной команды, приобрести новые навыки и внести свой вклад в развитие компании – заполните, пожалуйста, анкету по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKzp0yUu7KvXCaXYJNvwILxcNBrDtkgw_pzv3jgHBDN85Y9w/viewform