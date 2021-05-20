Нужно найти региональные сайты, где компании размещают вакансии (типа hh.ru, но ориентированные на конкретные города/регионы) и разместить там объявление нашей компании. Всего нужно разместиться на 50 сайтах. Список сайтов нужно будет подобрать и согласовать со ...
Администратор сайта в Германии
В молодую, динамичную и целеустремленную команду требуется сотрудник для выполнения задач, связанных с администрированием контента на сайте (Magento). В первое время предполагается частичная нагрузка и помощь в реализации отдельных проектов с перспективой полной занятости (последующее увеличение рабочих часов и расширение спектра обязанностей).
Для работы потребуется:
- знание Excel (желателен опыт работы с большими объемами данных, формулами)
- знание основ html;
- знание английского на уровне чтения, понимания (разговорный английский не обязателен, но будет плюсом)
- знание немецкого не обязательно, но будет большим плюсом
- понимание основ программирования будет плюсом
Остальному научим и поможем во всем разобраться.
Какой человек нам нужен:
- Целеустремленный, внимательный к деталям, пунктуальный
- Вы обладаете аналитическим складом ума
- Готовы взять задачу и довести ее до конца
- Вы умеете эффективно планировать, организовывать свое рабочее время
- Вы всегда на связи
- Вы можете уделить работе не менее 5 часов в день
Мы предлагаем:
- Работа в немецкой компании
- Перспективы роста и развития
- Четкие и понятные задачи
- Работа в дружной команде
- Нам важно мнение каждого сотрудника
- Своевременная оплата
- Удаленный график работы
Если Вы хотите стать частью молодой и дружной команды, приобрести новые навыки и внести свой вклад в развитие компании – заполните, пожалуйста, анкету по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKzp0yUu7KvXCaXYJNvwILxcNBrDtkgw_pzv3jgHBDN85Y9w/viewform
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