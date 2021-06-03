Наполнение сайта на OpenCart

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Завершен12 заявок656 просмотров

Наполнение сайта на OpenCart. 1000 товаров. Нужно найти описание и загрузить. 

Opencart
4 года назад
Yana2016
35 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

dashkevich2
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$41
8 дней
Юлия внимательно и быстро выполнена задание. Замечаний не было Мы остались довольны.
Сотрудничеством с заказчицей осталась полностью довольна! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Мария
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
76 отзывов
4 года назад
Александр
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
41 отзыв
4 года назад
#1
Наполнение сайтов
Дмитрий
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Татьяна
 
43 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва
4 года назад
dashkevich2
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анна
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
4 года назад
Юлиана
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 отзывов
4 года назад
Игорь
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
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